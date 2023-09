MANICA (PD) * ITEA: « DIMISSIONI FRANCESCA GEROSA, GLI INQUILINI NON SENTIRANNO CERTO LA SUA ASSENZA »

15.14 - mercoledì 13 settembre 2023

Francesca Gerosa si è finalmente dimessa da presidente dell’ITEA. Lei dice che non c’era l’obbligo di dimettersi, ma a mio avviso lei non avrebbe nemmeno mai dovuto essere nominata essendo stata scelta per ragioni di equilibrio politico e non per competenza ad assumere quel ruolo.

Gerosa inoltre dice che in questi anni di presidenza ha affrontato sfide epocali, ma la cosa più epocale è stata di certo la sua completa assenza nell’esercizio del suo ruolo. Gerosa inoltre ha pure la sfacciataggine di rivendicare cose che non ha fatto: dai progetti puntuali come l’ex Bimac di Rovereto, ancora fermo, alle “migliaia di interventi di manutenzione” che però in Trentino nessuno ha visto.

Parla di alloggi chiusi da molti anni come se lei non avesse avuto a disposizione il tempo necessario per riutilizzarli o per evitare che altri alloggi si aggiungessero alla lista di quelli inutilizzati.

Ciò che resta della presidenza Gerosa è un lungo elenco di cose non fatte, ferme o mai iniziate; una lista di famiglie in attesa di alloggio più lunga di quella che ha ereditato; qualche taglio del nastro per opere sulle quali non ha il benché minimo merito e un malumore e una preoccupazione diffusa tra gli inquilini.

Come attenuante si può affermare che non è certo stata supportata dalla Giunta Fugatti, né dall’Assessore Segnana né dall’Assessore Zanotelli, che mai e poi mai si sono occupate di ITEA ne hanno dato alcuna importanza alle politiche della casa.

Come è arrivata Gerosa se ne va, dopo aver usato ITEA al solo scopo di tentare la propria corsa – fallita anche questa – come candidata alla presidenza della Provincia e di giocare una guerra di posizione tra il proprio partito FdI e la Lega del Presidente Fugatti.

Ora Gerosa può continuare a fare quello che ha sempre fatto in questi anni, cioè campagna elettorale, ma ora almeno non la farà più alle spalle degli inquilini ITEA e delle molte famiglie in attesa di una casa a cui lei non ha dato risposta. ITEA e i suoi inquilini non sentiranno certo la sua assenza, più probabile un brindisi per le sue dimissioni.

Alessio Manica

Consigliere Provinciale e Regionale