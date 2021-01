ON. BIANCOFIORE (FI) *  TRENTO – “ OPERAZIONE UNDERGROUND “: « COMPLIMENTI ALLE FORZE DELL’ORDINE CHE HANNO PORTATO IN CARCERE “TRAFFICANTI DI MORTE”, DEDITI ALLO SPACCIO DI DROGA »

Voglio ringraziare in primis la Procura di Trento e la squadra mobile della Questura, per il nuovo successo ottenuto con l’operazione Underground e la maxi retata che ha portato in carcere “trafficanti di morte” dediti allo spaccio di droghe in tutto il Triveneto e soprattutto nel capoluogo regionale.

Trento come tristemente noto, ma anche Bolzano, specie nelle zone rispettivamente di Piazza Dante e di piazza Stazione, sono afflitte da bande violente di criminalità organizzata di origine estera che erano difficili da debellare. L’operazione Underground ha inflitto finalmente un duro colpo al dilagare del fenomeno e ha posto basi solide di prevenzione e debellamento.

Ringrazio anche tutte istituzioni locali, il Presidente della Regione Kompatscher e della Provincia Fugatti, per la capacità dimostrata di fattiva collaborazione con le forze dell’ordine, per battere la malavita di ogni estrazione che vorrebbe annidarsi nella nostra florida regione.

Michaela Biancofiore

Parlamentare FI e membro del coordinamento di Presidenza