LA DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * BRESLAVIA (POLONIA): « SERATA “NO” A WROCLAW, SCONFITTA DAL ROUND 9 DI 7DAYS EUROCUP »

22.53 - mercoledì 21 dicembre 2022

La Dolomiti Energia Trentino incappa nella più classica delle serate “no” e non riesce a ripetere le brillanti prestazioni che la scorsa settimana le erano valse due successi pesanti contro Amburgo e Milano: altra trasferta europea senza soddisfazioni per i bianconeri, sconfitti dallo Slask Wroclaw 80-57. Forray e compagni, sotto di 19 già all’intervallo, non riescono mai a prendere ritmo e confidenza con la partita e finiscono per fallire un test importante per la corsa ai playoff di EuroCup. Al termine del girone di andata del gruppo B (9 partite giocate su 18) i bianconeri occupano il nono posto, a un solo successo di distanza dall’ottavo occupato da Amburgo che a fine regular season varrà un pass per i playoff.

La cronaca | La Dolomiti Energia parte convinta anche grazie a un paio di recuperi difensivi che innescano Atkins e Grazulis, ma poi incappa in un break di 15-0 in favore dei padroni di casa che permette ai polacchi di essere avanti 27-14 al termine del primo quarto. Trento scivola anche a -15 prima che Atkins e Flaccadori provino a suonare la carica con un paio di canestri di potenza (31-21): l’Aquila tira male e perde troppi palloni, ma prova ad alzare l’efficienza e l’intensità della propria difesa sui 28 metri di campo. Lo Slask però è evidentemente “in missione”: i canestri di Martin affossano i bianconeri nonostante una fiammata di Crawford, e a metà partita il punteggio è un eloquente 47-28. L’Aquila avrebbe bisogno di una reazione immediata, invece apre il terzo quarto con quattro minuti senza punti a referto che la allontanano ulteriormente dagli scatenati padroni di casa: lo Slask ne approfitta aggiornando continuamente il massimo vantaggio della partita e chiudendo avanti di 25 il terzo periodo. Trento prova a limitare i danni negli ultimi 10’ ma non è proprio serata, il finale è 80-57.

Slask Wroclaw 80

Dolomiti Energia Trentino 57

(27-14, 47-28; 62-37)

SLASK WROCLAW: Kolenda 15, Martin 21, Bolebiowski 8, Dziewa 9, Wisniewski, Tomczak 4, Adamczak, Bibbs 5, Justice 5, Ramljak 4, Korman, Niziol 9. Coach Urlep.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Morina ne, Conti 6, Forray 5, Flaccadori 8, Udom 5, Dell’Anna ne, Crawford 14, Ladurner, Grazulis 6, Atkins 7, Lockett 6. Coach Molin.

Le parole di coach Lele Molin | «Prima di tutto devo fare i complimenti allo Slask e al suo coach, i nostri avversari hanno giocato una partita con grande intensità e carattere, specialmente in difesa dove sono stati davvero tosti e pronti. Noi eravamo venuti qui in Polonia con grande focus su questa partita e con la voglia di vincerla, ma in campo non siamo mai riusciti a mostrare questo desiderio: non abbiamo fatto abbastanza, non abbiamo mai pareggiato l’energia mentale e fisica dei nostri avversari, non siamo riusciti a competere. La partita ci è scappata via, abbiamo provato a rimanere aggrappati ma è stata davvero una serata storta per noi: ora guardiamo avanti ai prossimi impegni, cercheremo un pronto riscatto».