PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FORMAZIONE DUALE EUSALP E EUREGIO: « CONVEGNO A SAN MICHELE ALL’ADIGE, DOMANI GIORNATA DI STUDIO E CONFRONTO SULL’APPRENDISTATO IN AZIENDA »

La formazione duale nell’Eusalp e nell’Euregio, convegno a San Michele all’Adige. Domani giornata di studio e confronto sull’apprendistato in azienda.

Una giornata dedicata alla formazione duale, costellato di esempi concreti in arrivo dai territori aderenti all’Eusalp e all’Euregio. E’ quella che si tiene domani nell’Aula magna della Fondazione Edmund Mach a San Michele all’Adige. A organizzare l’evento sono l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino in collaborazione con il Dipartimento Società e Lavoro del Land Tirolo, l’Ausbilderforum, il Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia autonoma di Trento, la Fondazione Edmund Mach ed il Gruppo di Azione 3 di Eusalp.

Il convegno si intitola “Formazione duale nella Macroregione alpina EUSALP e in particolare nei territori dell‘EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino: formare i formatori come best practice per una formazione aziendale di alta qualità”.Sono annunciati anche gli interventi del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nonché dell’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura, Mirko Bisesti.

Due le sessioni previste: la mattina i lavori iniziano alle 10.30 e terminano alle 13, il pomeriggio si parte alle 14.30 e si termina alle 17.30. In allegato il programma completo.