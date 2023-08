MAESTRI (PD) * FLUSSI MIGRATORI: « LE ELEZIONI PAT VANNO SOSPESE E REVOCATE SUBITO, IL TRENTINO HA IN KOMPATSCHER UN NUOVO PRESIDENTE »

10.11 - mercoledì 30 agosto 2023

LE ELEZIONI PROVINCIALI VANNO SOSPESE E REVOCATE SUBITO!

Fermi tutti! Le elezioni amministrative prossime vanno sospese e revocate. Non servono più. Il Trentino ha infatti già un nuovo Presidente della Provincia: Arno Kompatscher! Infatti, il Governatore sudtirolese annuncia di essere in dirittura d’arrivo nella trattativa con lo Stato per la creazione di un “Centro per i rimpatri degli stranieri colpiti da provvedimenti di espulsione”. Con evidente senso di responsabilità e competenza, il Presidente Kompatscher spiega la difficoltà dell’Alto Adige/Südtirol e del Trentino nell’accollarsi i nuovi arrivi del flusso migrante da Lampedusa, posto che qui approdano anche le rotte balcaniche e chiede quindi che Roma tenga in considerazione quest’elemento nella redistribuzione delle nuove quote di accoglienza.

E mentre Kompatscher fa il Presidente anche del Trentino, Fugatti latita davanti ai problemi veri. Lo ha sempre fatto e continua a farlo, lasciando proprio a Kompatscher la gestione delicata di alcuni nodi cruciali con Roma: dai grandi carnivori alle questioni del traffico internazionale sul Brennero; dalla gestione dell’A22 al tema dei migranti, alla faccia della difesa dell’autonomia e degli impegni, solo a parole, dell’opportunismo autonomista.

E allora a cosa servono le elezioni provinciali in Trentino? Tanto vale fare un referendum per chiedere l’annessione all’Alto Adige/Südtirol, riconoscendo alla figura del Presidente sudtirolese la vera leadership di questa terra. Scommettiamo che è una partita è già vinta?

Lucia Maestri

Consiglio Provincia autonoma Trento – (Pd)