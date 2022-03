VVF VOLONTARI BONDONE E BAITONI * INCENDIO: « DUE I FOCOLAI TUTTORA ATTIVI, DISTRUTTI DALLE FIAMME 250 ETTARI DI CUI 100 IN TERRITORIO TRENTINO »

17.35 - lunedì 28 marzo 2022

Decimo giorno consecutivo di lavoro per i vigili del fuoco volontari, alle prese con le complesse operazioni di spegnimento del vastissimo incendio sviluppatosi nel territorio comunale di Bondone ed estesosi poi alla Val Vestino, nel bresciano. Al lavoro, oggi, una trentina di volontari – coordinati dal comandante di Bondone-Baitoni, Nicola Zaninelli – appartenenti ai corpi di Bondone-Baitoni, Condino, Brione, Praso, Pieve di Bono, Castel Condino, Roncone, Ragoli, Preore, Pinzolo, Lomaso e Fiavè.

Sul fronte trentino l’incendio è stato circoscritto: due i focolai tuttora attivi sui quali si sta concentrando l’attenzione e l’impegno, che in questi dieci giorni non ha conosciuto soste, dei vigili del fuoco volontari, impegnati in un puntuale e attento lavoro di contenimento.

Complessivamente le fiamme hanno distrutto 250 ettari circa, di cui 100 in territorio trentino. Al lavoro anche l’elicottero del corpo permanente, in attesa che nella giornata di dopodomani, mercoledì, a dare man forte nelle operazioni di spegnimento arrivino le precipitazioni.

Foto: – Vigili del fuoco volontari Bondone Baitoni