CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA: « ISTITUZIONALIZZAZIONE CONFERENZA DELLE REGIONI, APERTA LA DISCUSSIONE SUL DDL »

13.49 - mercoledì 8 febbraio 2023

Istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni: aperta la discussione sul disegno di legge. Conclusa la discussione sull’Ice Rink di Baselga di Piné, il Consiglio provinciale ha aperto l’esame del disegno di legge 170 che prevede la ratifica dell’intesa tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni, proposta dal Presidente della Provincia Fugatti. Il testo, che ha ottenuto il via libera unanime dalla Prima Commissione permanente, è di fatto un atto tecnico e ottempera all’impegno datosi dalle regioni e province, di rafforzare con atto legislativo il ruolo della Conferenza delle Regioni e province autonome. I lavori sono stati sospesi alle 12.30 per permettere al consigliere Marini un confronto con la Giunta sull’accoglimento o meno di due ordini del giorno.

Discussione generale

Il consigliere Giorgio Tonini (PD) ha sottolineato l’unanimità del voto in Commissione: il voto unanime è un fatto positivo perché il consenso su temi istituzionali di questo rilievo dovrebbe essere sempre cercato, aldilà del colore politico. Credo che la ratifica dell’intesa delle regioni abbia la portata di un trattato internazionale che istituzionalizza l’organismo della Conferenza delle regioni e province autonome, ha aggiunto. Ha quindi richiamato un episodio avvenuto nel 2002 presso la prima Commissione del Senato allorché con la Lega discuteva sul tema del rapporto tra federalismo e bicameralismo, un tema tuttora aperto. La ratifica di questa delibera della Conferenza Stato regioni è un passo importante in questa direzione e il fatto che sia un tentativo unitario e interpreti l’interesse comune delle regioni è particolarmente positivo.

Alex Marini (5 Stelle) ha apprezzato il confronto avvenuto in Commissione, su suo impulso, con il dott. Florenzano e la dott.ssa Placidi. A partire da quelle audizioni ha annunciato di aver formulato due proposte di ordini del giorno che ha illustrato. Un primo documento impegna a lavorare congiuntamente con le altre regioni per prevedere delle forme di accesso o condivisione di atti del Cinsedo e della Conferenza delle regioni con valenza tecnica e politica significativa. Il dispositivo prevede anche un’informativa su base annuale dell’attività della Provincia in quelle sedi.

Il secondo ordine del giorno parte dalla constatazione del ruolo della Commissione per le questioni regionali e impegna ad intraprendere un confronto e una collaborazione politica in sede di Conferenza delle regioni per formare una volontà condivisa sulle modalità di partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali anche al fine di costruire un modello che sia la sintesi di un pensiero comune da esplicare nei confronti degli organi costituzionali titolari del potere dell’iniziativa legislativa.