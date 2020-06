RAI 3 – “ CHI L’HA VISTO? “ * PUNTATA DEL 17 GIUGNO 2020, « LA SCOMPARSA DI MADDIE MCCANN » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Chi l’ha visto? St 2019/20 – Puntata del 17/06/2020. Federica Sciarelli si occupa della scomparsa di Maddie McCann. “Questo è un caso di omicidio, non di persona scomparsa”, ha precisato il procuratore Wolters. Perché il procuratore tedesco dice ai genitori di Maddie che la bambina è morta? Le ossa ritrovate in una grotta vicino Badia Tebalda, in provincia di Arezzo, riportano prepotentemente al caso di Guerrina Piscaglia, scomparsa da Ca’ Raffaello a maggio 2014. Il suo corpo non è stato ritrovato. Padre Gratien Alabi sta scontando la condanna a 27 anni per omicidio.

