LEGA TRENTINO * COMUNE TRENTO: BISESTI AI CONSIGLIERI USCENTI, « OTTIMO LAVORO A LIVELLO DI OPPOSIZIONE, UN VERO PUNGOLO A QUESTA AMMINISTRAZIONE CONCENTRATA SU SE STESSA »

Al termine della giornata conclusiva della legislatura presso il Consiglio comunale di Trento, il Segretario Mirko Bisesti si è voluto complimentare con i Consiglieri comunali della Lega per l’attività svolta in questi cinque anni, anni, caratterizzati da una giunta comunale a guida PD-PATT, che non saranno di certo ricordati per delle scelte importanti di vero sviluppo cittadino.

Il Segretario ha dichiarato: “In questi anni è stato fatto un ottimo lavoro a livello di opposizione, un’opposizione che si è mostrata seria e costruttiva in favore del bene dei cittadini di Trento di fronte all’immobilismo delle ultime amministrazioni del nostro capoluogo. Un vero pungolo a questa amministrazione concentrata più su se stessa e sui suoi problemi – contraddistinta del resto da molti cambi e rimpasti di giunta – rispetto ai bisogni dei cittadini di Trento”.

Il Segretario Bisesti ha aggiunto che questa compagine – fallimentare per le necessità dei cittadini di Trento – si ripresenterà agli elettori con un nuovo candidato Sindaco e con una narrazione che vorrebbe far dimenticare a tutti ciò che è avvenuto nel corso di questi anni.

Al contempo il Segretario ha voluto ringraziare per il duro lavoro svolto in questi cinque anni i Consiglieri comunali Lega a Trento Bruna Giuliani, Vittorio Bridi, Gianni Festini Brosa, Stefano Osele, Claudia Postal, Devid Moranduzzo prima e Martina Loss dopo le elezioni provinciali.

In conclusione Bisesti ha anche ringraziato i Consiglieri circoscrizionali e ha affermato: “Sono quindi orgoglioso del loro lavoro svolto e che ha riguardato temi importanti come quello della sicurezza, delle attività economiche e dei bisogni dei trentini, del PRG, del decoro urbano e dello sviluppo della città di Trento. Ora è giunto il momento di dare a Trento quel cambiamento che è sempre più voluto dalla cittadinanza”