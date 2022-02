IL SOLE 24 ORE * TERZO SETTORE E COOPERATIVE – LA CHIUSURA DEI BILANCI 2021: « FOCUS SU NUOVI OBBLIGHI DI TRASPARENZA – SCHEMI – PRINCÌPI CONTABILI E RENDICONTI, IN EDICOLA 16/2 »

19:11 - 15/02/2022

Terzo settore, cooperative e sostenibilità. Su questi tre fronti la chiusura dei bilanci 2021 ha aspetti peculiari, a causa di nuove normative e princìpi contabili. Quelle più numerose e rilevanti riguardano il Terzo settore, ora che è entrato nella sua piena operatività il Registro unico (Runts). Il Sole 24 Ore dedica la guida “Terzo settore e cooperative. La chiusura dei bilanci 2021”, in edicola con il quotidiano mercoledì 16 febbraio, all’analisi di tutte le novità. All’interno della guida spazio anche alla rendicontazione delle raccolte di fondi e del 5 per mille e alle disposizioni specifiche per gli enti sportivi.