ANITA * MOBILITÀ: «POSITIVO IL DIALOGO CON IL MIT, SUI TEMI STRATEGICI PER L’AUTOTRASPORTO»

Anita: positivo il dialogo con il MIT sui temi strategici per l’autotrasporto. Positivo l’incontro con il Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, On. Edoardo Rixi, che ieri pomeriggio ha riunito presso il dicastero le associazioni dell’autotrasporto per discutere le questioni di interesse strategico per il settore. Nel suo intervento il Presidente ANITA, Riccardo Morelli, ha richiamato l’attenzione del tavolo sui temi di maggiore interesse, tra i quali: l’ETS marittimo, che sta avendo un impatto gravoso per le imprese di autotrasporto; gli incentivi mirati a supportare le aziende nella transizione verde e digitale e l’annoso tema della carenza di manodopera che il settore soffre da tempo.

Nel corso della riunione, inoltre, sono stati annunciati la ripresa del tavolo sui trasporti eccezionali, che sarà convocato a breve, e la messa a punto dei decreti per investimenti utili al rinnovo della flotta e alla formazione, che saranno oggetto di un incontro già annunciato per i primi giorni del mese di luglio 2024.

“Positivo anche il lavoro svolto sulle modifiche normative per i tempi di attesa al carico e allo scarico delle merci e per il rispetto dei tempi di pagamento, rispetto alle quali attendiamo l’esito delle verifiche necessarie – dichiara il Presidente di ANITA, Riccardo Morelli – e apprezziamo in modo particolare l’agenda proposta dal Viceministro Rixi, fatta di incontri a cadenza ravvicinata, che permette l’adozione e la condivisione di scelte comuni a sostegno delle imprese del settore”.