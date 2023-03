LEONARDI (FI COORDINATORE REGIONALE TN-AA) * CAMPIGLIO – INCONTRO CON SEN. GASPARRI: « CONCORDATE LINEE DI PROGRAMMA ED UNA PRIMA ROAD MAP DELLA CAMPAGNA ELETTORALE »

13.01 - sabato 4 marzo 2023

In qualità di coordinatore regionale Forza Italia ho incontrato ieri sera a Campiglio il Senatore Maurizio Gasparri, dove si reca ogni anno per trascorrere qualche giorno. All’incontro era presente anche l’imprenditrice Bruna Cunaccia, responsabile Forza Italia della Val Rendena.

Diversi i temi affrontati in vista delle prossime elezioni provinciali e regionali e tra questi non poteva certamente mancare quello dell’autonomia, patrimonio comune da valorizzare e rafforzare sul piano politico-istituzionale per essere all’altezza dei tempi e delle sfide che ci attendono.

Terminato l’impegno per le ultime elezioni politiche in alcune importanti regioni italiane, che hanno dato un così buon esito alla coalizione di centrodestra, confermando il trend delle nazionali, l’attenzione di Forza Italia é ora focalizzata sulle provinciali e regionali del prossimo ottobre, fondamentali per delineare il futuro del Trentino-Alto Adige/Südtirol, titolare di un’autonomia speciale con molte responsabilità di governo gestite in loco.

Sono state pertanto concordate nel corso dell’incontro con il Senatore Gasparri alcune linee di programma ed una prima road map della campagna elettorale, che sarà lunga e impegnativa. Stanno proseguendo sul territorio gli incontri con la popolazione, i rappresentanti di categoria e il mondo associazionistico, e insieme avanza la campagna di tesseramento che sta raccogliendo ottimi riscontri, segno che Forza Italia è un partito vitale sempre apprezzato e un punto di riferimento per i tanti moderati che si ritrovano nell’area di centro destra.

Forza Italia in questi quattro anni di legislatura ha costantemente svolto un ruolo di collante fra le componenti della maggioranza ed ha aiutato a superare quelle incomprensioni che in un lungo lavoro comune inevitabilmente insorgono. Questo importante ruolo è stato ben percepito dai trentini, se è vero che fra le due elezioni politiche del 2018 e del 2022 i consensi per il nostro partito sono pressoché raddoppiati.

Per Forza Italia il candidato Presidente Fugatti possiede tutte le carte in regola per essere riconfermato nel suo ruolo, in quanto capace del giusto equilibrio per dialogare con gli alleati su un piede di pari dignità e presentarsi come tutore di quel bene politico, l’autonomia, che appartiene a tutti i trentini. Va riconosciuto al Presidente della Provincia Fugatti il merito di avere portato a sintesi con molta pazienza e abilità le potenzialità di partiti nazionali (come la Lega e Forza Italia) e di partiti programmaticamente attivi solo in Trentino. E’ impensabile che si voglia disperdere questo capitale e Forza Italia ribadisce il proprio impegno a preservarlo in vista delle elezioni del prossimo ottobre.

*

Giorgio Leonardi

Coordinatore regionale Forza Italia T.A.A.