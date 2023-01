MAFFIOLETTI (VICECOORDINATORE FI TRENTINO) * VERTICE CENTRODESTRA: “ IERI ROTTI GLI INDUGI, MA NON ESISTE CHE CI SI PARLI ATTRAVERSO LA STAMPA ”

14.14 - martedì 17 gennaio 2023

l vertice di maggioranza di ieri sera ha avuto il pregio di rompere gli indugi, aprire un serrato confronto tra gli alleati delle forze politiche ed avere elementi di analisi e di condivisione su quella che sarà l’agenda politica del futuro governo locale.

Le progettualità amministrativo/politiche che questo governo locale si è dato nei comuni accordi di programma sottoscritti da ogni singolo partner saranno frutto di una sintesi che confluirà in un documento che a tempo debito sarà oggetto di trattazione.

Quello che si deve assolutamente fare conoscere adesso è che è emerso a chiare lettere, da parte di tutti i convenuti alla chiamata, che solo uniti si vince e che nessuna pregiudiziale è stata posta sul nominativo del presidente uscente Fugatti.

Da parte nostra possiamo assicurare che abbiamo molto da esprimere e non ci faremo né accantonare né staremo nelle retrovie. Chiaro per noi valgono le buone regole, forse un po’ desuete visti i tempi e le modalità sempre più spesso adottate non ci appartengono, non esiste che ci si parli attraverso la stampa locale, ci si confronta prima e si esce poi con una dichiarazione unanime e condivisa.

Le discussioni anche quelle più cruenti si devono svolgere nell’ambito delle “quattro mura”. Ognuno poi adotta i metodi che intende più consoni al proprio stile e alla propria forza spesso muscolare, ma abbiamo sufficiente storiografia che dimostra come questo genere di ricorsi mediatici siano destinati a finire.

Chiaro che in questo momento dove per ragioni plurime bisogna cercare di essere attrattivi di tutte le espressioni delle realtà anche civiche del territorio, che si ritrovano in un’area per condividere dei valori comuni, forse guardare alla storia che ha portato a dare alla nostra regione il riconoscimento di autonomia speciale con clausola di salvaguardia per le minoranze etniche frutto del lavoro dei nostri grandi padri costituenti ed accantonare ogni altra pretestuosa richiesta che non sia quella di fare squadra non solo nelle dichiarazioni di intenti ma anche nei passi ben calibrati che portano a perseguire questo obiettivo.

In conclusione possiamo certamente asserire che, il fatto di essersi accomiatati con la promessa di fare buon tesoro di quanto emerso e di ritrovarsi tra una quindicina di giorni per sviluppare le determinazioni conseguenti, ha convalidato la responsabilità che ci sentiamo addosso e ci accomuna nel rientrare in questo genere di dinamiche che richiedono decisioni univoche e condivise nella costruzione del bene comune che i cittadini ci affidano da amministrare sul nostro territorio.

Maffioletti Gabriella

Vicecoordinatrice provinciale di F.I.