RAI 5 * “ DI Là DAL FIUME E TRA GLI ALBERI “: « L’ISOLA DI SAN PIETRO, NELLA PUNTA SUD-OCCIDENTALE DELLA SARDEGNA »

Nella punta sud-occidentale della Sardegna, di fronte alle coste sulcitane, c’è l’isola di San Pietro. Nel 1738 il re Carlo Emanuele III donò l’isola a una colonia di pescatori liguri che qui fondò il paese di Carloforte. E ancora oggi l’origine ligure di San Pietro è viva in tutti gli abitanti: un cuore ligure in terra sarda! Lo racconta il documentario di Vincenzo Saccone “L’isola di San Pietro”, in onda domenica 9 agosto alle 22.10 su Rai5 (canale 23), per la seconda stagione di “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Nell’antichità l’isola fu spesso oggetto di invasione da parte dei saraceni e dei pirati berberi, ma non fu mai abitata stabilmente fino al 1738.

In quell’anno il re Carlo Emanuele III, detto Il Forte, donò l’isola a una colonia di pescatori liguri di Pegli che 200 anni prima si era insediata a Tabarka in Tunisia per la pesca del corallo. I pegliesi fondarono qui l’unico centro abitato del paese che, in onore del re, chiamarono Carloforte. E oggi la statua di Carlo Emanuele III è posta proprio di fronte all’arrivo del traghetto come ad accogliere chiunque arrivi sull’isola.

Le origini liguri sono ancora oggi più che mai vive e salde e si possono riscontrare nelle tradizioni, nei costumi, nell’urbanistica, nell’architettura e soprattutto nel dialetto. Sorprende infatti la presenza di una rarità linguistica, una sorta appunto di genovese risalente al XV secolo, e sorprende soprattutto l’attaccamento degli abitanti a questa lingua al punto da aver ideato il cosiddetto “sportello della lingua” per insegnare a tutti come scriverlo correttamente.

Dall’incontro con tante persone che a Carloforte vivono, emerge su tutto quella che gli stessi isolani chiamano: “la malattia dello scoglio”, ovvero il legame forte e indissolubile di tutti gli abitanti con l’isola. Chi nasce qui, qui vuole rimanere e chi per qualunque motivo è costretto ad andare via, qui poi vuole ritornare; una malattia che colpisce però anche chi sull’isola viene in vacanza, tanto che a volte poi qui decide appunto di rimanere.

Di origine vulcanica San Pietro è un paradiso naturale e luogo di sosta e nidificazione di varie specie di uccelli tra i quali primeggia l’elegante falco della regina, un rarissimo rapace che dal Madagascar tutte le estati nidifica sulle ripide scogliere a picco sul mare dell’isola.