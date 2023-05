LEGA TRENTO – DIRETTIVO * MINACCE A FUGATTI: « ATTACCATO PER LE SUE IDEE POLITICHE, NO A CRITICHE CHE SI TRAMUTANO IN MINACCE »

12.26 - martedì 30 maggio 2023

MINACCE A FUGATTI. LA NOTA DEL DIRETTIVO DELLA LEGA DI TRENTO

Esprimiamo la nostra più sentita solidarietà al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a seguito delle minacce ricevute in questi giorni. Un gesto vile e intimidatorio, che disprezza la democrazia e la libertà di espressione e che non può essere accettato da nessuno.

Fugatti è stato attaccato per le sue idee politiche. Le critiche non possono mai essere giustificate quando si tramutano in minacce e violenze verbali.

Ci uniamo alle voci di tutte quelle forze politiche presenti a Trento che hanno già espresso la loro solidarietà al presidente Fugatti. Speriamo che questo gesto vile e intimidatorio non possa scalfire la sua determinazione e il suo impegno per il bene della comunità. Auguriamo inoltre che tutte le forze politiche siano unite nella condanna di questi atti e che ognuno faccia la propria parte per difendere la libertà di espressione e la democrazia.

Nessuna minaccia, nessuna violenza può essere mai giustificata.

Questo quanto dichiarato in una nota dal direttivo della sezione di Trento della Lega Salvini Trentino.