JOB (MISTO) * VARIANTE AL PUP: « VOTAZIONE RIMANDATA DA CINQUE MESI, PER DARE VOCE AI TERRITORI E PERMETTERE AL CAL DI ESPRIMERE IL PROPRIO PARERE »

13.49 - mercoledì 10 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Nella giornata di oggi mi sembra doveroso, in quanto Presidente della Terza Commissione Permanente, chiarire lo svolgimento dell’ordine dei lavori inerenti l’approvazione della Variante al PUP che comprende la questione della Valdastico e l’eventuale uscita a Rovereto Sud. Resto sorpreso dal fatto che siano proprio degli esponenti politici che hanno preso parte alla votazione (perdipiù con parere contrario come il mio) a sollevare perplessità.

Ci tengo a precisare che questa votazione viene rimandata dall’intera Commissione da cinque mesi, proprio per ascoltare e dare voce ai territori e permettere al CAL di esprimere il proprio parere, peraltro puntualmente posticipato.

Il procedimento adottato dalla Terza Commissione è stato assolutamente corretto, sia per quanto concerne l’art. 29 della Legge Provinciale 15/2015, la quale fissa il termine per l’espressione del parere del CAL a sessanta giorni dalla data del ricevimento del progetto di PUP, sia per quanto riguarda le consultazioni fatte per dare voce alle varie posizioni, prettamente contrarie a questa Variante.

Ricordo che il documento è stato trasmesso ai vari enti il 21 novembre 2022 ed è stato inserito nell’ordine del giorno della Terza Commissione per la prima volta il 9 gennaio 2023, poi revocato su richiesta dell’Assessore Tonina. Successivamente illustrato il 31 gennaio, il 12 febbraio venne dato spazio alle consultazioni. Il 21 febbraio si rinvia l’espressione del parere della Commissione proprio per attendere il parere del CAL e del Ministero, sebbene i termini fossero scaduti già a gennaio. Lunedì 8 maggio, su richiesta dell’Assessore Tonina chiedo alla Commissione se intenda posticipare ancora una volta l’espressione del parere, nonostante i termini massimi fossero già abbondantemente superati. La Commissione, a maggioranza, decide di votare ed ecco che nessuno si pronuncia favorevole, 4 (tra cui il sottoscritto) si esprimono in maniera contraria e altri 3 membri della maggioranza decidono di astenersi.

Resto dunque sorpreso a leggere che, nonostante il parere contrario espresso dal rappresentante del PATT (partito che, peraltro, ho sempre stimato e storicamente apprezzato e, soprattutto, mai attaccato od offeso), sia proprio quest’ultimo a muovere nei miei confronti delle critiche per non aver atteso il parere del CAL che doveva arrivare entro metà gennaio e ad oggi non è ancora stato espresso. Non è cosa sconosciuta che i Comuni interessati siano contrari a questa Variante ed è per questo che, sia in termini procedurali e legali, sia a livello umano e politico, io sono sicuro di essere stato comprensivo nei confronti di tutti e, proprio per non creare ulteriori scontri, ho più volte deciso, insieme all’Assessore Tonina e alla Commissione, di rinviare l’espressione del parere, che, ricordo, resta non vincolante. La Giunta, infatti, ha raggiunto i termini per procedere all’attuazione nonostante il parere della Commissione competente.

Il ruolo di un politico, di un amministratore e quindi di un Presidente di Commissione è quello di fare, cercare di fare il meglio possibile e, quindi, DECIDERE. Se questo parere contrario crea problemi al Partito Autonomista, ricordo che il loro esponente, proprio per la storica posizione contraria in tutta la Vallagarina, ha votato, come me, contro questa modifica, oltretutto senza proporre nulla di alternativo come ora auspicano.

Trento, 10 maggio 2023

Non capisco, perciò, questo inneggiare allo sgarbo istituzionale a cui, evidentemente, hanno preso parte anche loro.

Mi permetto quindi di dire che, probabilmente, Marchiori ed Ossanna soffrono di un’instabilità politica. Gli accordi politici vengono spesso da loro confusi con accordi individuali e personali. Ribadisco il mio massimo rispetto per il Partito Autonomista Trentino Tirolese, qualche dubbio politico su chi lo rappresenta, però, mi rimane.

*

Ivano Job

Consigliere Provinciale e Presidente della Terza Commissione Permanente