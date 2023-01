TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI EMG – RAI 3 / INTENZIONI VOTO: « IL PARTITO DI MAGGIORANZA (FDI) PERDE DUE DECIMALI, È ORA AL 28,6% » (DATI: DIFFUSIONE 13/1 – RILEVAZIONI 9/1)

12.12 - domenica 15 gennaio 2023

Il partito di maggioranza perde due decimali, è ora al 28,6%. A differenza di quanto stimano altri istituti per i sondaggi elettorali di Emg il centrodestra non sembra sfondare in questo periodo. Anzi. Tutti i partiti della coalizione di governo sono in leggero calo. Fratelli d’Italia scende di due decimali, andando al 28,6%, quindi ancora lontano dalla soglia del 30%.La Lega, Forza Italia e Noi Moderati lasciano sul terreno ognuno uno 0,1%, e ora sono rispettivamente al 9,2%, al 7% e all’1,4%.

Vi sono invece segnali di crescita per i principali partiti dell’opposizione. Nella prima settimana di gennaio hanno guadagnano due decimali sia il Movimento 5 Stelle, ora al 17,5%, che il Pd, al 16,7%.Azione e Italia Viva godono, poi, di un incremento del 0,3% e supera di nuove all’8%, arrivando all’8,3%. Su anche Sinistra Italiana e Verdi, al 3,5%, e Italexit, che giunge al 2,4%. Vi è invece un ulteriore arretramento per +Europa, che è solo al 2%, e per Unione Popolare, che passa dall’1,8% all’1,5%

LINK

Sondaggi elettorali Emg, scende la fiducia in Meloni

A diminuire, sempre secondo i sondaggi elettorali di Emg, è anche la fiducia nell’esecutivo di Giorgia Meloni, che però rimane alta. Scende infatti al 48% al 46%. Uguale la percentuale di quanti esprimono un’opinione negativa.

Tra le cause probabilmente vi è la vicenda delle accise. Il 50% non apprezza la decisione di abolire lo sconto sulle imposte sui carburanti e solo il 36% l’approva. Del resto ben il 43% afferma che riesce a sopportare i rincari energetici solo attingendo ai risparmi, senza contare il 20% che proprio dice di non farcela.

Il caro bollette e l’inflazione costituiscono anche la principale preoccupazione per questo nuovo anno per gli italiani. Il 45% li cita al posto della guerra in Ucraina, del Covid, e anche della mancanza di lavoro

Questi sondaggi elettorali di Emg sono stati realizzati su un panel telematico di 1.489 soggetti