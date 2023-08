15.50 - venerdì 11 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

In relazione alla consegna dell’esposto presso la Procura della Corte dei Conti di Trento, effettuata in data odierna dal Coordinamento Interregionale per la Tutela del Lago di Garda, alleghiamo i tre manifesti specifici relativi al tratto trentino.

Manuela Baldracchi

Presidente