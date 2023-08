GAMBERO ROSSO * ACQUE NATURALI: « TRA LE 46 MARCHE TESTATE PRIMA IN CLASSIFICA “SAN BERNARDO“ CON PUNTEGGIO 91 / IN TRENTINO SURGIVA (70) PEJO (56) LEVICO (53) »

11.01 - lunedì 28 agosto 2023

La classifica delle migliori acque minerali secondo il Gambero Rosso: le lisce. Per la nostra classifica delle acque minerali ci siamo orientati su quelle non addizionate di gas, le lisce e le effervescenti naturali. Sono state acquistate nella grande distribuzione e sono state degustate alla cieca da un panel di esperti assaggiatori, tra i quali due water taster. Gli esiti del blind test sono sintetizzati in uno schema, nel quale sono state riportate le valutazioni, espresse in “gocce”, dei seguenti aspetti: leggerezza, complessità, pulizia, armonia, piacevolezza. In fondo, il voto complessivo in centesimi. Le acque minerali in lizza sono tutte italiane tranne due, Evian e Fiji (microfiltrata); di ciascun prodotto abbiamo riportato il giudizio, sia positivo sia negativo.

Per comprensibili motivi deontologici mancano all’appello le acque Panna e San Pellegrino, sponsor di Gambero Rosso. Assaggiare acqua per valutarla non è una passeggiata. Richiede uno sforzo superiore rispetto a quello di degustazioni di altri prodotti nella ricerca delle più piccole sensazioni al naso e al palato. Richiede tempi lunghi, attenzione, pause. La situazione si complica se si aggiunge che per alcuni degustatori l’acqua non deve sapere di nulla, per altri invece dovrà esprimere una sua complessità e pienezza, fatte salve la pulizia e l’assenza di difetti. Abbiamo testato 46 marche di acqua naturale tra le più vendute nei supermercati. Gusto, leggerezza e armonia: ecco le migliori.