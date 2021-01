PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 25 GENNAIO, TRE DECESSI / 21 POSITIVI AL MOLECOLARE / 11 ALL’ANTIGENICO / 600 TAMPONI / 15.500 VACCINAZIONI / 78 GUARITI »

Coronavirus: la situazione di lunedì 25 gennaio. 3 decessi, 21 positivi al molecolare, 11 all’antigenico, oltre 600 tamponi, quasi 15.500 vaccinazioni, 78 guariti.

Mentre tiene banco il dibattito sulle difficoltà nella fornitura delle dosi annunciate, arrivano a 15.453 le vaccinazioni somministrate stamane dal servizio sanitario provinciale. Di queste 2.152 sono riferite ai cosiddetti richiami (seconde dosi), mentre sono 3.955 le dosi somministrate ad anziani ospiti di case di riposo. I dati sono riportati nel bollettino di oggi dell’Azienda sanitaria che informa inoltre di altri 3 decessi avvenuti nelle ultime ore e di una trentina di nuovi contagi in Trentino.

Nel dettaglio, i nuovi casi positivi al molecolare sono 21, quelli all’antigenico invece 11. Attraverso i test molecolari sono state confermate inoltre le positività di 13 persone il cui contagio era stato evidenziato nei giorni scorsi dai tamponi rapidi. Dei positivi di oggi, 16 sono asintomatici e 9 pauci sintomatici. I nuovi contagi fra bambini o ragazzi in età scolare sono 2 (1 di questi ha un’età compresa fra i 3 ed i 5 anni) e le classi in quarantena scendono a 21. Ad avere contratto l’infezione ci sono anche altri 10 ultra settantenni. I pazienti covid ricoverati sono 256, di cui 41 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 12 nuovi ricoveri, mentre le dimissioni si sono fermate a 4.

Ci sono poi altri 78 guariti, ma i decessi purtroppo continuano: 2 dei 3 di ieri sono avvenuti in ospedale; si tratta di 1 uomo e di 2 donne, di età compresa fra i 68 e gli 88 anni. Sul fronte dei tamponi, il dato del lunedì risente del calo domenicale: ieri ne sono stati analizzati 376 di tipo molecolare mentre gli antigenici notificati all’Azienda provinciale per i servizi sanitari sono 239.