ITA AIRWAYS * FESTIVITÀ NATALIZIE: « ADERIAMO ALL’INIZIATIVA DELLA REGIONE SICILIA, SCONTI SUI BIGLIETTI AEREI PER I RESIDENTI »

16.25 - venerdì 17 novembre 2023

ITA Airways aderisce all’iniziativa della Regione Sicilia – Sconti sui biglietti aerei per i residenti. Aumentati i voli per le festività natalizie. ITA Airways ha aderito all’iniziativa lanciata dalla Regione Siciliana che prevede uno sconto sui biglietti aerei per i residenti nell’Isola. La Compagnia ha formalmente comunicato alla Regione Siciliana la propria adesione ed ha già avviato le verifiche tecniche finalizzate all’adeguamento dei propri sistemi di vendita per distribuire online le tariffe dedicate ai residenti siciliani come previsto dall’avviso pubblicato dalla Regione. ITA Airways comunicherà tempestivamente l’avvenuto aggiornamento dei sistemi una volta che lo stesso verrà completato.

Inoltre, al fine di agevolare gli spostamenti dei cittadini siciliani durante le prossime festività natalizie, la Compagnia, che nella stagione winter in corso opera già quotidianamente 14 voli su Catania (7 da/per Roma Fiumicino e 7 da/per Milano Linate) e 13 su Palermo (6 da/per Roma Fiumicino e 7 da/per Milano Linate), ha previsto per il periodo delle festività natalizie 26 voli aggiuntivi (14 su Catania e 12 su Palermo), corrispondenti ad un’offerta di circa 3900 posti addizionali, di cui 2000 su Catania e 1900 su Palermo, concentrati sulle giornate dal 21 al 24 dicembre e del 2, 5 e 7 gennaio.

“Siamo molto felici di aver aderito all’iniziativa lanciata dalla Regione Sicilia a supporto dei residenti dell’isola – ha dichiarato Andrea Benassi , Direttore Generale di ITA Airways – Questa decisione dimostra l’assoluta importanza per ITA Airways della Regione Siciliana e della connettività del suo territorio e dei suoi Cittadini, che la Compagnia si impegna ad assicurare collegando l’Isola dagli aeroporti di Catania e Palermo con il resto d’Italia e, attraverso le prosecuzioni dai propri aeroporti di riferimento di Roma Fiumicino e Milano Linate, con le destinazioni internazionali ed intercontinentali servite dal proprio network. L’incremento dei voli nel periodo natalizio è un’ulteriore testimonianza dell’attenzione di ITA Airways per i passeggeri siciliani fuori sede che vorranno riunirsi con le proprie famiglie durante le festività. Auspichiamo che queste iniziative intraprese dalla Compagnia possano contribuire alla creazione di una rinnovata collaborazione con le Istituzioni siciliane e con il territorio, sempre più centrale nelle strategie di ITA Airways”.

I voli aggiuntivi saranno acquistabili nei prossimi giorni sul sito ita-airways.com e su tutti i canali di vendita della Compagnia.