RAI – ” PAESI CHE VAI ” * BOLOGNA: « STORIE DI DONNE TRA LUOGHI RELIGIOSI E RAFFINATE DIMORE PRINCIPESCHE »

Nuovo appuntamento con “Paesi che vai…”, in onda su Rai1 domenica 12 luglio alle 9.40, che farà tappa a Bologna, la città “Dotta”, capitale europea della cultura nel 2000 e dal 2006 città della musica Unesco. Avvolta da una meravigliosa cornice di boschi, colli e vigneti, la città è il settimo comune più popoloso della penisola e il suo elegante centro storico è famoso per le torri e per i caratteristici portici, lunghi quasi 40 chilometri. Livio Leonardi porterà i telespettatori nel cuore del capoluogo emiliano, attraverso gli occhi delle donne che nei secoli hanno incarnato lo spirito più vitale e indomabile di questa città.

Donne di potere, artiste dal talento folgorante, guaritrici dai misteriosi segreti, sante amatissime: ognuna di loro racconterà, nelle parole di Leonardi, un aspetto diverso della splendida Bologna, tra affascinanti luoghi religiosi e raffinate dimore principesche.Lungo il viaggio saranno svelate anche le origini di alcuni dei celebri, gustosissimi prodotti gastronomici bolognesi: dalla mortadella, un salume nato nel Medioevo che oggi si può fregiare della Denominazione di Origine Protetta, al tortellino, una pasta la cui forma tutti attribuiscono a una “sensuale” visione. E, infine, ci si immergerà nel cuore del paesaggio dei colli romagnoli, al cospetto di uno sport suggestivo, vissuto in simbiosi con i falchi. Un’esperienza davvero straordinaria, per gli amanti della natura che non soffrono di vertigini.