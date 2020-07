CISL UIL FENALT NURSING UP – TRENTINO * CONTRATTO SANITà 2019/2021: « MANIFESTAZIONE DI PROTESTA, A TRENTO VENERDì 4/9 SOTTO IL PALAZZO DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE (15.30) »

I sindacati del comparto sanità sono pronti a scendere in piazza per una manifestazione di protesta. L’appuntamento è per venerdì 4 settembre dalle 15.30 alle 17.30 sotto il palazzo della Regione Trentino Alto Adige.

I promotori di questa mobilitazione sono la Cisl Fp, la Fenalt, Nursing up e Uil Fpl Sanità. Le parti sociali chiedono adeguate assunzioni di personale per garantire il benessere organizzativo; rifinanziare e rinnovare il contratto sanità 2019/2021.

E ancora allargare l’attuale platea dei beneficiari del bonus Covid-19 nella sanità pubblica e quella privata.

Un altro tema è quello del riconoscimento del tempo cambio divisa in ottemperanza del contratto nazionale del settore.

I sindacati Cisl Fp, Fenalt, Nursing up e Uil Fpl Sanita chiedono inoltre di essere coinvolti dalla Provincia nei processi di riorganizzazione ospedaliera e territoriale, anche a fronte delle mutate esigenze del sistema a causa del diffondere dell’epidemia

*

Pallanch/Panebianco/Hoffer/Varagone

Cisl Fp, Fenalt, Nursing Up, UIl Fpl sanità