PAT * CONCESSIONI IDROELETTRICHE: « A ROMA IL PRESIDENTE FUGATTI HA INCONTRATO IL MINISTRO PICCHETTO, FOCUS SU CARO ENERGIA » (VIDEOINTERVISTA)

15.29 - mercoledì 30 novembre 2022

Concessioni idroelettriche, Fugatti incontra il ministro Picchetto. “Il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, si è detto disposto a confrontarsi sul tema delle concessioni idroelettriche”.

È quanto ha dichiarato il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, al termine dell’incontro con il ministro al dicastero dell’Ambiente.

“Pichetto ha dimostrato di essere informato e di conoscere bene la materia – ha continuato Fugatti – ha preso atto che si tratta di un percorso non facile, ma c’è la volontà di sedersi intorno a un tavolo per trovare un percorso condiviso che permetta al Trentino di tutelare gli interessi di famiglie e imprese in questo momento particolare difficile per il nostro Paese.

Il nostro obiettivo – ha concluso il presidente – è riuscire ad avere dei vantaggi in bolletta per le nostre famiglie trentine e far fronte così al caro energia”.