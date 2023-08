TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI: « TERZO POLO, GLI ELETTORI DI AZIONE E ITALIA VIVA VOGLIONO ALLEANZE DIVERSE » (DATI: DIFFUSIONE 30/8)

08.46 - giovedì 31 agosto 2023

Sondaggi politici, gli elettori di Azione e di Italia Viva vogliono alleanze diverse.

Gli elettori di Calenda preferiscono il centrosinistra, quelli di Renzi il centrodestra. Il divorzio all’interno del Terzo Polo ha generato conseguenze più profonde del previsto. Le diverse strategie dei due leader hanno comportato una divisione anche negli elettorati. A dimostrarlo sono i sondaggi politici di Analisi Politica che mostrano come chi ora sostiene Azione abbia un’idea delle possibili alleanze molto diverse da quelle di chi è andato con Italia Viva.

Se si dovesse votare e si dovesse fare una netta scelta di campo ben il 60% dei renziani preferirebbe il centrodestra e solo l’8% il centrosinistra, mentre il 32% è indeciso. Al contrario tra i calendiani il 49% propenderebbe per Pd, M5S, Sinistra Italiana/Verdi e solo il 21% per il centrodestra, ma anche in questo caso gli incerti sarebbero molti, il 30%.

Questi numeri sono anche la prova di quanto la spaccatura all’interno dell’ex Terzo Polo siano ormai insanabile e non riguardi solo una questione caratteriale, ovvero le personalità contrastanti di Mattero Renzi e Carlo Calenda.

Sondaggi politici, il 63% di chi vota Terzo Polo vorrebbe che il governo proseguisse. Vi è però un tema su cui gli elettori di Azione e Italia Viva non discordano, è il governo. Nonostante entrambi i partiti siano all’opposizione e affermino di volerci rimanere una maggioranza dei loro elettorati auspicano che l’esecutivo prosegui il proprio lavoro.

Secondo i medesimi sondaggi politici di Analisi Politica questa è l’opinione del 63%. Con una differenza: nel caso di Azione il 38% vorrebbe che il governo tenesse in conto il contributo esterno del Terzo Polo, mentre in quello di Italia Viva questa percentuale scende al 22%. Viceversa ben il 41% dei renziani pensa che il governo debba andare avanti in ogni caso, con o senza contributi terzopolista. Solo un quarto di chi sostiene Azione è sulle stesse posizioni.

In entrambi i casi coloro che sperano che il governo cada il primo possibile sono il 27%, mentre il 10% è indeciso.