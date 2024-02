GUGLIELMI (FASSA) * PERSONA NON VEDENTE – CANE GUIDA: « SARÀ MIA PREMURA INCONTRARE LA SIGNORA, PER FORMALIZZARE DI PERSONA LE SCUSE »

17.53 - domenica 11 febbraio 2024

La notizia di una persona non vedente rifiutata da una struttura alberghiera in Val di Fassa, perché accompagnata dal proprio cane guida ha, giustamente, alzato i riflettori locali e nazionali. Nel deprecare atteggiamenti simili (laddove prima di tutto la legge pone chiari paletti ma soprattutto la sensibilità del singolo dovrebbe andare oltre a meri regolamenti interni) voglio far sentire alla signora interessata da tale spiacevole evento.

Una vicinanza che, come ha detto il Presidente dell’Apt Val di Fassa Fausto Lorenz, è comune e collegiale in tutta la Comunità che ho l’onore e l’onere di rappresentare in Consiglio provinciale. L’augurio è che la signora ed il proprio cane possano accogliere l’invito dell’azienda di promozione turistica fassana per apprezzare appieno la vera accoglienza in stile ladino. Sarà mia premura e piacere poterla incontrare per formalizzare di persona le scuse sopra scritte.

Luca Guglielmi

Consiglio provincia autonoma Trento – (Gruppo ladino Fassa)