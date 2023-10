CENTRO S. CHIARA – TRENTO * APPALTI A CONSORZIO LAVORO AMBIENTE: « L’EX DIRETTORE (2012-2021) NARDELLI ASSOLTO IN APPELLO CON FORMULA PIENA, “IL FATTO NON SUSSISTE” »

17.15 - mercoledì 4 ottobre 2023

Il Centro Servizi Culturali S. Chiara esprime grande soddisfazione nell’apprendere che l’ex direttore dell’Ente (dal 2012 al 2021), il dott. Francesco Nardelli, è stato quest’oggi assolto in appello con formula piena perché “il fatto non sussiste”, nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti al Consorzio Lavoro Ambiente.

Nel gennaio del 2022 era stata notificata al dott. Nardelli una condanna in primo grado a 2 mesi e 20 giorni per “turbativa al procedimento amministrativo per il servizio di maschera”. Una prima sentenza a seguito della quale l’ex direttore del Centro aveva fatto ricorso, e che oggi si è conclusa con la piena assoluzione dell’imputato.

La totale estraneità del dott. Nardelli ai fatti contestati conferma quanto il Centro Servizi Culturali S. Chiara abbia in questi anni operato, e operi tutt’ora, con la massima trasparenza e sempre nel pieno rispetto delle procedure amministrative delle gare d’appalto.