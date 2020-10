AGOSTINO CAROLLO * MERCATINI NATALE TRENTO – 2020: « IL MISTERIOSO SILENZIO DEL COMUNE, PERCHé ANTONIACOMI BOZZARELLI E STANCHINA SE NE STANNO ZITTI? »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Mercatini di Natale Trento 2020: il misterioso silenzio del comune.

Mercatini di Natale Trento: l’APT ha vinto la gara di appalto ma ha rinunciato ad organizzare la manifestazione. Il sindaco di Trento, dopo essersi espresso negativamente, non ha mai preso alcun provvedimento ufficiale. Everness (seconda classificata nella gara) ha chiesto legittimamente al comune di subentrare e organizzare la manifestazione, come previsto dal bando. Ma il dirigente del servizio cultura e turismo del comune e responsabile unico della gara, Giorgio Antoniacomi, anziché provvedere, come stabilito dal regolamento scritto da lui stesso (Art. 10 comma 3), non risponde da oltre 10 giorni. Gli assessori comunali competenti, Elisabetta Bozzarelli e Roberto Stanchina, contattati anche da vari giornalisti per chiarimenti e spiegazioni, non parlano.

Eppure non si tratta di sciocchezze: i Mercatini di Natale sono una manifestazione che dà lavoro a centinaia di persone e che, secondo le vigenti norme nazionali e provinciali, potrebbe svolgersi anche quest’anno, in sicurezza, con meno casette in legno nelle piazze e ben distanziate tra loro. Everness infatti ha già presentato al comune un apposito piano anti-Covid19 che ha ricevuto il punteggio massimo da parte dell’apposita commissione. Questo protocollo, realizzato con criteri rigorosi, permetterebbe di realizzare quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Provincia del 26 ottobre di “contemperare l’esigenza primaria di tutela della salute pubblica con la tutela, laddove possibile, degli interessi economici e sociali della comunità… al fine di consentire la realizzazione della attività collegate allo svolgimento di tali mercati tipici” come i Mercatini di Natale.

Anche la grande maggioranza degli operatori economici della città vorrebbe i Mercatini di Natale: senza questa manifestazione infatti l’economia subirebbe un altro duro colpo. Ma allora perché Antoniacomi, Bozzarelli e Stanchina se ne stanno in silenzio?

Agostino Carollo

Everness

