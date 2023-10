CONSIGLIO PAT * “ERASMUSDAYS 2023“: « IN PROGRAMMA A PALAZZO TRENTINI – SALA AURORA (10/10 – 16.00) » (PDF PROGRAMMA)

16.49 - mercoledì 4 ottobre 2023

Gli ErasmusDays 2023 a palazzo Trentini. Appuntamento il 10 ottobre 2023 alle 16.00 in sala Aurora a palazzo Trentini con gli ErasmusDays Trentini, un pomeriggio di celebrazione del programma Erasmus+, approfondimento e presentazione di iniziative e opportunità.

Tornano, dal 9 al 14 ottobre, gli ErasmusDays, l’iniziativa annuale di promozione del programma Erasmus+. E approdano a palazzo Trentini. L’edizione 2023 è la settima dell’iniziativa, nata nel 2017 in occasione dei 30 anni del programma Erasmus, ed è quest’anno dedicata alle competenze e alla cittadinanza. La celebrazione del programma avviene a livello europeo e nei territori, attraverso eventi locali. Gli ErasmusDays Trentini sono curati da Europe Direct Trentino, realtà parte della rete d’informazione della Commissione europea Europe Direct, la cui mission è tra l’altro l’informazione sui programmi europei.

A palazzo Trentini (via Manci 27, Trento, in sala Aurora) l’appuntamento è fissato per il 10 ottobre dalle 16 alle 18.30 sono invitati i docenti di ogni ordine e grado. Saranno presentati progetti conclusi e in fase di realizzazione, buone pratiche e anche le ultime novità del programma. L’iniziativa è riconosciuta per i docenti ai fini dell’aggiornamento professionale (ai partecipanti che ne faranno richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione).

La scaletta dell’evento, moderato e introdotto da Europe Direct Trentino, prevede, dopo l’apertura dei lavori, un saluto della Sovrintendente scolastica Viviana Sbardella e del dirigente Umse Europa Francesco Pancheri. Si proseguirà con gli interventi a cura di Sonia Sartori, Nadia Mittempergher, Francesco Mongera, Olga Bombardelli, Monica Ducati, Stefania Stani, Gaia Trecarichi, Cinzia Largher.

Il programma completo è disponibile in allegato assieme alla locandina dell’evento. Per partecipare agli ErasmusDays Trentini è necessaria la registrazione al link: https://forms.gle/rLBY3gQxXjPz2VRW8.