UNIMPRESA * BCE: « SCONCERTANTI LE PAROLE DELLA PRESIDENTE LAGARDE SUI TASSI ANCORA IN AUMENTO »

16.44 - mercoledì 4 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

«Le difficoltà delle imprese e delle famiglie, non solo in Italia, sono sotto gli occhi di tutti: le economie dell’area euro e per il 2023 tutte le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso. Per questo, le parole pronunciate dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, appaiono a dir poco sconcertanti: il fatto che non si sia ancora deciso di fermare, annunciandolo fin d’ora, lo stop al rialzo del costo del denaro è incomprensibile. I danni provocati fin qui sono evidenti. Ciò nonostante, la Banca centrale europea potrebbe ancora aumentare i tassi d’interesse». Lo dichiara il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora, commentando quanto detto oggi dalla presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde.