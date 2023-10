SPINELLI (LISTA FUGATTI) * AMMINISTRATIVE PAT – SONDAGGIO QUOTIDIANO L’ADIGE: « DATI INCORAGGIANTI, CONTINUEREMO CON IMPEGNO FINO ALL’ULTIMO SECONDO »

16.30 - mercoledì 4 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Il sondaggio pubblicato oggi dal quotidiano l’Adige, che vede il Presidente Fugatti in testa con ampio margine alle prossime elezioni provinciali e un centrosinistra più che doppiato rappresenta certamente un dato importante e incoraggiante. Tuttavia, per vincere oltre ai sondaggi anche le elezioni considero nostro dovere non abbassare la guardia, continuare a lavorare fino all’ultimo secondo di campagna elettorale, come faremo noi della lista Fugatti. Solo con umiltà e tanto impegno la vittoria potrà essere davvero nostra”.

Lo dichiara Achille Spinelli, Segretario e Capolista della Lista Fugatti Presidente