CONSIGLIO REGIONALE TN-AA SÜDTIROL * SCOMPARSA TARCISIO GRANDI: VICEPRESIDENTE GUGLIELMI « UOMO DI GRANDI VALORI, IL SUO IMPEGNO CARATTERIZZATO DA APPREZZATA UMILTÀ »

Esprimo il più sentito cordoglio a familiari ed amici per la dipartita del Presidente Tarcisio Grandi, uomo di grandi valori che tanto ha dato al mondo politico trentino e regionale.

Dapprima in comune, poi anche in Consiglio Provinciale e Regionale. il suo impegno, in particolare nel settore della cultura e nel sostegno a eventi ad essa collegati, è stato sempre caratterizzato da apprezzata umiltà e pacatezza.

Le mie più sincere Condoglianze e vicinanza alle persone a lui più care.

*

Vicepresidente del Consiglio Regionale

Trentino Alto Adige/Sűdtirol

Luca Guglielmi