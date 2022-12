CONSIGLIO PAT * INCONTRI ISTITUZIONALI: « IL PRESIDENTE KASWALDER HA SALUTATO IL PREFETTO BERNABEI, IN VISTA DEL PENSIONAMENTO »

14.05 - mercoledì 21 dicembre 2022

Un cordiale, amichevole commiato, con vicendevoli auguri di buona vita e di nuovi traguardi. Questa mattina il commissario del Governo, Gianfranco Bernabei, è stato dal presidente del Consiglio provinciale e l’ha salutato in vista del pensionamento e del ritorno a casa, in quel di Firenze. Pescarese, classe 1957, Bernabei era arrivato a Trento nell’ottobre 2021, dopo essere stato questore a Bologna. Walter Kaswalder gli ha espresso stima e congratulazioni per l’intenso lavoro svolto in questi mesi e per il rapido inserimento nel contesto trentino.

Il rappresentante dello Stato ha detto di avere apprezzato i tanti aspetti virtuosi di questo contesto provinciale e ha voluto anche sottolineare che in Trentino la politica stessa dimostra un sano pragmatismo, è vicina alla gente e si occupa dei suoi problemi reali, in virtù di quella contiguità che è uno degli aspetti premianti dell’autonomia speciale. Oggi stesso il Consiglio dei Ministri potrebbe decidere il nome del prossimo Commissario del Governo.