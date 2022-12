CARABINIERI – BORGO VALSUGANA (TN) * RAPINA: « SI INTRODUCE IN DUE DIFFERENTI ABITAZIONI, ARRESTATO 33ENNE SENZA FISSA DIMORA »

13.18 - mercoledì 21 dicembre 2022

Nella mattinata odierna i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Borgo Valsugana, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Pergine Valsugana, hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. di Trento. I fatti per cui si è proceduto risalgono al 25 Novembre scorso, quando il 33enne arrestato si introdusse in due differenti abitazioni nel comune di Pergine v.na, tentando di rapinare le due anziane e sole padrone di casa.

La prima vittima, di 90 anni, venne minacciata con un coltello, ma reagì chiudendo il rapinatore nell’abitazione e scappando via, l’altra, una donna 74enne, ricevette la sgradita “visita” dell’uomo, che fingendosi un dipendente dell’azienda sanitaria locale si introdusse nell’abitazione e minacciandola con il coltello le intimò di consegnargli denaro in contanti e gioielli. Anche in questo caso la reazione della donna mise in fuga il malvivente.

La prontezza della 90enne nell’ allertare i Carabinieri ha consentito loro di avviare nella immediatezza le indagini volte alla identificazione del reo, risultato poi essere un senza fissa dimora, pluripregiudicato per reati di varia. Dagli accertamenti esperiti dai militari è emerso inoltre che il malvivente di recente ha anche fatto richiesta per il reddito di cittadinanza. I magistrati della Procura della Repubblica di Trento, pertanto, all’esito delle indagini svolte dall’Arma dei Carabinieri, hanno richiesto il provvedimento restrittivo al Giudice per le indagini preliminari.