COPPOLA (EUROPA VERDE) * SCUOLA « BOCCIATA LA RISOLUZIONE CHE MIRAVA A MANTENERE L’ATTUALE NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE (PIÙ BASSO) E NON QUELLO DELLA SITUAZIONE PRE COVID (PIÙ ALTO) »

Il Consiglio Provinciale di Trento ha bocciato in data odierna, con 17 voti contrari e 15 a favore, una mia risoluzione, sottofirmata anche dai colleghi/e Dallapiccola, Demagri, Manica, Marini, Rossi e Zanella, con la quale ho chiesto alla Giunta di mantenere per l’anno scolastico 2021/2022 l’attuale numero di alunni/e per classe, cosi come resosi necessario dall’emergenza Covid.

Riportare il numero di alunni per classe alla situazione pre Covid significa disattendere il principio di precauzione, affidandosi agli eventi e senza sapere esattamente cosa succederà. Molti genitori di alunni/alunne sono estremamente preoccupati pensando alla situazione sanitaria dei loro figli.

Ricordo inoltre che le aule degli istituti scolastici trentini, in particolare quelli di nuova costruzione, sono piccole e già in condizioni normali problematiche nell’ospitare gli alunni/alunne.

Il capo della task force incaricato di ripensare il piano di rientro a scuola in sicurezza, su indicazioni del ministro Bianchi, parlava di classi ideali di 10/12 alunni.

Ritengo questa bocciatura il frutto di una politica non lungimirante e poco incline all’ascolto, che non considera opportuno programmare per tempo l’organizzazione scolastica, in modo da non doverci poi ritrovare con molte classi in quarantena e vivere in un perenne stato di emergenza. Un’altra occasione persa. Speriamo di non pentircene.

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale

Gruppo Misto/Europa Verde