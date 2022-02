CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA – (TN) * “CINEMART“: « IL FILM “PETIT MAMAN” VERRÀ TRASMESSO ALL’AUDITORIUM MELOTTI DI ROVERETO (22 FEBBRAIO ORE 21.00) »

20.20 - venerdì 18 febbraio 2022

Proseguono gli appuntamenti dedicati alla settima arte con Cinemart, la rassegna del Centro Servizi Culturali S. Chiara realizzata in collaborazione con il Nuovo Cineforum di Rovereto.

Martedì 22 febbraio (ore 21), all’Auditorium Melotti di Rovereto verrà proiettato “Petit Maman”, pellicola francese di Celine Sciamma. Un film del 2021, per l’occasione proposto in versione originale sottotitolata, che sa affrontare grandi temi, quali l’infanzia e il timore della perdita.

La nonna di Nelly, che ha otto anni, muore in una casa di riposo. Lei e i genitori raggiungono quella che era la sua abitazione per sistemarla per una probabile vendita. La mamma, Marion, ritrova ciò che possedeva quando era bambina e racconta di una capanna costruita nel bosco che si trova nei pressi dell’abitazione. D’improvviso poi parte lasciandola sola con il padre. Girovagando nel bosco Nelly trova una bambina che sta costruendo una capanna. Quella bambina si chiama Marion.

Il film “Petit Maman” verrà preceduto dal cortometraggio italiano “Amore Cane”, prodotto e diretto dal regista e sceneggiatore trentino (di Riva del Garda) Jordi Penner (che sarà presente alla proiezione), con Giovanni Anzaldo e Gaia Messerklinger. Al centro del corto, inaspettati incidenti e terribili bugie che investono la vita di una giovane coppia e del loro adorabile cane Matty.

La proposta di Cinemart tornerà martedì 1 marzo con France, altra pellicola francese firmata da Bruno Dumont.

Info e biglietti

Per partecipare è previsto un biglietto di ingresso al costo di 5 euro acquistabile su www.centrosantachiara.it, con una riduzione a 3 euro per i possessori della tessera del Cineforum.

Si ricorda che, in ottemperanza al Decreto-Legge 26 novembre 2021, n.172, art. 5 e art. 6, per accedere all’evento è obbligatorio essere muniti del Green Pass rafforzato. Inoltre, a seguito del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221, è previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2.

La richiesta di certificazione verde non verrà applicata ai minori di 12 anni o agli esenti dalla campagna vaccinale.

La certificazione verrà controllata dal personale addetto al momento dell’ingresso. In caso di indisponibilità del Green pass rafforzato non sarà possibile accedere agli spazi.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it