GUGLIELMI – DALZOCCHIO – CIA – MASÈ – LEONARDI * REPLICA A UGO ROSSI: « RINGRAZIAMO IL PRESIDENTE KASWALDER PER LA COSTANTE ATTENZIONE POSTA ALLA NOSTRA SPECIALE AUTONOMIA »

12:34 - 20/01/2022

Questa mattina, alla ripresa dei lavori del Consiglio Provinciale, il Presidente Walter Kaswalder con la sensibilità che lo ha sempre contraddistinto ha voluto ricordare all’Aula ed ai cittadini che seguivano la diretta in streaming, la 50esima ricorrenza dell’entrata in vigore del secondo Statuto d’Autonomia e che la massima Istituzione trentina ha in calendario per tutto l’anno diversi momenti di ricordo, di approfondimento riferiti a questo importante traguardo raggiunto prima il 20 gennaio 1972 e concretizzatosi appieno il 31 agosto dello stesso anno.

Come Presidenti dei Gruppi Consiliari componenti la maggioranza ringraziamo il Presidente Kaswalder per l’attenzione, per il pragmatismo e per la costante attenzione posta alla nostra Speciale Autonomia.

Dall’altro canto prendiamo le distanze da chi, con visioni diverse e, forse, alla ricerca di spazi di visibilità, ha utilizzato questo importante anniversario per criticare l’intervento del Presidente del Consiglio Provinciale su questo tema e per polemizzare inutilmente.

Sono proprio questi atteggiamenti, riteniamo, a “far scivolare l’Autonomia verso una banalità ed un’ordinarietà che ci porterà a perderla”, l’interesse di uno a scapito della collettività.

*

Luca Guglielmi (ASSOCIAZIONE FASSA)

Mara Dalzocchio (LEGA SALVINI PREMIER)

Claudio Cia (FRATELLI D’ITALIA)

Vanessa Masè (LA CIVICA)

Giorgio Leonardi (FORZA ITALIA)