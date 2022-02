POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE (TN) * « IMBRATTAMENTO EDIFICI CON SLOGAN “NO GREEN PASS” E SIMBOLI NAZISTI, IL RESPONSABILE DELL’ACCADUTO SI È PRESENTATO AL SINDACO DI TIONE »

18:56 - 7/02/2022

Trasmesso nota per conto del Sindaco di Tione di Trento Eugenio Antolini. In seguito alle indagini svolte sinergicamente, già dalla giornata di domenica, dagli operatori della Stazione Carabinieri di Tione e dal Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie, nella prime ore della mattinata odierna, un uomo, residente in paese, si è presentato al Sindaco di Tione, confessando di essere responsabile dell’accaduto.

Immediatamente è stato indirizzato negli uffici della polizia giudiziaria ove sono state intraprese le attività previste dalla Legge.

L’Amministrazione Comunale pretenderà dal colpevole il rimborso delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi.