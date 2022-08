PAT * “EUREGIOSUMMERCAMP 2022“: « EUREGIO PONTE DI PACE E CONVIVENZA, L’INIZIATIVA PROMUOVE LA COOPERAZIONE E IL DIALOGO FRA I PARTECIPANTI »

18.24 - venerdì 12 agosto 2022

A San Valentino fino a domenica ci sono i 60 ragazzi e ragazze dell’EuregioSummerCamp 2022. Oggi la visita del presidente della Provincia

Euregio ponte di pace e di convivenza.

Euregio come ponte di pace di convivenza, da costruire tutti assieme attraverso la conoscenza reciproca, attività comuni, un percorso insieme. E’ stato questo il messaggio che i rappresentanti istituzionali hanno portato ai 60 ragazzi e ragazze provenienti da tutti e tre i territori dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino che partecipano all’EuregioSummerCamp 2022, a San Valentino sul monte Baldo, fino a domenica 14 agosto.

Stamani a salutare i giovani vi erano il presidente della Provincia autonoma di Trento, e attuale presidente dell’Euregio, nonché il direttore della Fondazione Museo storico del Trentino Giuseppe Ferrandi.

Il camp rappresenta un momento fondamentale per approfondire la conoscenza dell’Euregio: l’iniziativa promuove infatti la cooperazione e il dialogo fra i partecipanti, grazie ad attività ricreative, momenti culturali, escursioni nella natura, il tutto all’insegna dello slogan della Presidenza Trentina 2021-2023: l’Euregio è giovane, come evidenziato anche dal presidente della Provincia. Proprio a Trento negli ultimi mesi è stata aperta la sede trentina dell’Euregio, a Palazzo Moggioli, l’invito rivolto quindi ai ragazzi e alle ragazze presenti è stato quello di visitare la sede per approfondire la conoscenza della storia dei tre territori che compongono l’Euregio.

Una storia, come ha ricordato Ferrandi, che ha molti punti in comune, dalla figura di Andreas Hofer, per il quale in Trentino si sta costruendo un percorso sui luoghi che l’oste dalla Val Passiria toccò, fino al Primo conflitto mondiale che travolse in particolare questa provincia. Proprio oggi i ragazzi del camp avevano in programma una visita al Corno della Paura, dove sono ancora visibili i resti di fortificazioni della Grande Guerra.

L’EuregioSummerCamp si concluderà domenica, vi hanno partecipato giovani nati negli anni 2008/2009/2010 (solo per il Tirolo anche i nati nel 2007 fino al 01.09.2007).