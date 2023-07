ON. DE BERTOLDI (FDI) * ASSICURAZIONI: « “PREVENTIVASS“ ASSOLUTAMENTE INUTILE PER CITTADINI E COMPAGNIE, VA ELIMINATO »

18.11 - giovedì 27 luglio 2023

“L’Ivass, l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni, ascolti il grido di dolore che giunge dall’intera filiera assicurativa italiana- agenti di assicurazione (SNA), compagnie di assicurazione e associazione dei consumatori- a causa degli inutili obblighi di preventivazione previsti dall’art 132 bis del codice delle assicurazioni private e dal regolamento numero 51 dell’Ivass. ‘Preventivass’ ha dimostrato di essere assolutamente inutile per i cittadini e fonte esclusiva di costi per il sistema e di appesantimenti burocratici. È doveroso da parte della politica farsi portavoce dei cittadini e dei corpi intermedi che sollevano una questione che sta pesantemente gravando la filiera assicurativa, tanto da aver provocato la disobbedienza civile di migliaia di agenti di assicurazione in Italia. Come responsabile del dipartimento nazionale assicurazioni di fratelli d’Italia, garantisco il nostro impegno in questa direzione. Anche l’Ivass faccia la sua parte”. Così l’onorevole Andrea de Bertoldi, responsabile del dipartimento nazionale assicurazioni di fratelli d’Italia, durante la conferenza stampa che si è tenuta alla camera dei deputati alla quale hanno preso parte il sindacato nazionale degli agenti di assicurazione