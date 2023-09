FONDAZIONE CASSA RURALE – TRENTO * FINANZIAMENTO PROGETTI 2024: « LE RISORSE DESTINATE ALL’ÀMBITO CULTURALE – SOCIALE – SCIENTIFICO AMMONTANO A 25 MILA EURO »

09.57 - giovedì 14 settembre 2023

Fondazione Cassa Rurale di Trento: sostegno ai progetti per l'anno 2024.

Ancora poco più di un mese di tempo (scadenza: 20 ottobre 2023) per presentare la domanda e poter beneficiare del sostegno della Fondazione Cassa Rurale di Trento a progetti che siano di beneficio per la comunità trentina su temi di carattere culturale, sociale e scientifico.

“Le risorse di ciascun ambito ammontano a venticinquemila euro che – precisano i vertici della Fondazione – potranno essere assegnati a un solo progetto o essere ripartiti tra più progetti. La domanda può essere presentata da enti, associazioni, organizzazioni, reti purché con un capofila individuato”.

Fondamentali sei requisiti.

Il primo: saranno sostenuti in via preferenziale progetti “innovativi”, e cioè diversi dall’attività ordinaria o che, se inseriti in essa, posseggano una componente marcata di novità.

Il secondo: ogni soggetto potrà presentare un solo progetto per ciascun ambito, anche di durata pluriennale, per un importo massimo di richiesta di contributo venticinquemila euro.

Il terzo: la priorità sarà data a soggetti che nel biennio precedente non hanno già ricevuto finanziamenti.

Il quarto: non potranno essere accolti progetti di soggetti nel cui direttivo (o consiglio di amministrazione) siano presenti componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa Rurale di Trento.

Il quinto: eventuali altri partner del progetto, purché diversi da Istituti bancari o Fondazioni bancarie, dovranno essere dichiarati nella domanda e dovrà essere indicata la somma del contributo richiesto o accordato.

Il sesto: la Fondazione potrà decidere di finanziare totalmente o in parte il progetto.

Le domande dovranno essere presentate entro il 20 ottobre 2023 utilizzando il modulo online disponibile nel www.fondazionecrtrento.it alla pagina bandi.

Per saperne di più: segreteria della Fondazione: telefono 0461-206069 / 0461 206060 oppure inviare una mail di richiesta a info@fondazionecrtrento.it