CORTE CONTI – ROMA * IMPRESE: « GESTIONE 2021 ICE-AGENZIA, IL BILANCIO 2021 REGISTRA UN UTILE DI 2.085.000 EURO »

09.01 - lunedì 19 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La Sezione controllo enti della Corte dei conti ha approvato, con Delibera n. 140/2022, la relazione sulla gestione 2021 di ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che opera con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Le azioni promozionali attuate nel 2021 hanno tenuto conto delle direttive della Cabina di regia per l’Italia internazionale che, sulla base delle indicazioni degli stakeholders e delle associazioni di categoria e territoriali coinvolte nel Patto per l’Export, ha definito i Paesi prioritari e le azioni strategiche, geografiche e settoriali.

Il bilancio 2021 – ha evidenziato la Corte – registra un utile di 2.085.000 euro. Il valore della produzione (233.390.594 euro, di cui 83.441.192 per l’attività istituzionale e 149.949.402 per quella promozionale) è in crescita di oltre il 50% sui 154.290.501 euro del 2020. L’incremento, ha specificato la magistratura contabile, è legato alla ripresa 2021 delle attività di promozione seguita alla pandemia (+104,8%), che ha determinato un aumento delle spese per la prestazione di servizi (115.006.000 euro), pari al 96,73%.