FDI – GRUPPO CONSILIARE REGIONALE TN-AA * “IL RUOLO DI REGIONE ED ENTI LOCALI“: « CONVEGNO A MEZZOCORONA – PALAZZO PERLERHOF (23/7 – 17.00) »

19.10 - lunedì 17 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Su iniziativa del Gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia del Trentino-Alto Adige, guidato dal Capogruppo Marco Galateo, si svolgerà domenica 23 luglio, alle ore 17.00, presso Palazzo Perlerhof in Piazza della Chiesa 34, a Mezzocorona (TN), il convegno dal titolo, “Il ruolo della Regione e degli Enti Locali – Il bilancio dell’attività del Gruppo regionale nella consiliatura”. L’evento rappresenterà anche l’occasione per compiere una valutazione in merito all’azione svolta dal gruppo di Fratelli d’Italia nel corso della consiliatura.

Interverranno: Marco Galateo, Capogruppo FDI in Consiglio Regionale; Claudio Cia, Consigliere Regionale già Assessore Regionale; Katia Rossato, Consigliere Regionale; Bruna Dalpalù, Consigliere Regionale; Alessandro Urzi, Parlamentare e Componente della Commissione dei 12 già Consigliere Regionale; Matteo Mingazzi, Componente della Commissione dei 12. Il consesso vedrà la partecipazione anche di esperti tecnici e amministratori locali, che arricchiranno il dibattito con la loro esperienza.