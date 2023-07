ON. FERRARI (PD) * AUTOSTRADA A22: « HO DEPOSITATO UN’INTERROGAZIONE AL MINISTRO SALVINI, SUI TEMPI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO »

18.50 - lunedì 17 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Autostrada A22. Ferrari (Pd), interrogazione a Salvini sui tempi della procedura di affidamento. “Abbiamo trovato un accordo epocale per il Rinnovo di A22” si vantava solo ieri il Presidente Fugatti come di un successo da ascrivere alla sua legislatura. In realtà la gara per l’assegnazione della concessione autostradale attraverso progetto di partenariato pubblico privato, preferito dalla sua Giunta alla gestione pubblica attuale, non è ancora in calendario e il Ministro Salvini ha detto nelle settimane scorse di non essere certo di arrivare in tempo con il bando nel 2023.

Per questo la Deputata Dem trentina ha depositato in Parlamento un’interrogazione al ministro per le infrastrutture chiedendogli “se ritenga possibile portare a conclusione la procedura di affidamento della concessione della tratta autostradale A22 alla società Autostrada del Brennero, in pendenza di un contenzioso tra le parti (Governo e società Autobrennero) di notevole rilievo finanziario e se, a distanza di più di sei mesi dal varo del decreto Milleproroghe e a quattro dalla data prevista per la conclusione della procedura di affidamento, la ricerca di «una sintesi tra tutte le posizioni», auspicata dal ministro stesso, abbia fin qui prodotto risultati apprezzabili.

Si chiede di sapere, inoltre, quali siano i tempi previsti per la trasmissione dei pareri obbligatori dell’autorità di regolazione dei trasporti (Art) e del Cipess e se si prevede che siano rispettati. Infine, chiediamo al ministro se sia ragionevole aspettarsi una conclusione positiva della procedura entro i termini fissati dalla normativa vigente, ovvero sia più realistico prevedere uno sforamento oltre il 30 novembre 2023 e in questo caso quali saranno le determinazioni del governo”. Così la deputata Sara Ferrari, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera, che ha presentato un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.