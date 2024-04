GDF – GUARDIA DI FINANZA / BOLZANO * ELICOTTERO “MH169H“:« ASSEGNATO IL NUOVO AEROMOBILE ALLA SEZIONE AEREA »

14.46 - martedì 9 aprile 2024

Il motto “Nella tradizione il Futuro”, scelto dalle Fiamme Gialle per celebrare i 250 anni dalla fondazione del Corpo ben si attaglia ai recenti accadimenti che hanno interessato la Sezione Aerea della Guardia di finanza di Bolzano.

Istituito il 27 giugno 1967, in considerazione della particolare conformazione del territorio altoatesino, con il precipuo compito di supportare i Reparti nelle attività di soccorso in montagna, potenziandone la prontezza di intervento, il Reparto volo si è distinto, negli anni a venire, per aver compiuto numerose missioni di soccorso e di protezione civile, anche oltre il confine della provincia di Bolzano, garantendo il trasporto di uomini e materiali, ma anche il salvataggio di numerose vite umane, in occasione di calamità naturali tristemente note, su tutto il territorio nazionale.

Oggi, la capacità operativa delle Volpi altoatesine si arricchisce di un ulteriore velivolo ad ala rotante, l’elicottero MH169H, in versione F.O.C., acronimo di Full Operative Capability, dotato dei più innovativi sistemi di bordo, tra i quali spiccano un sistema elettro-ottico in grado di catturare immagini – anche di notte – ad oltre 7.000 piedi di altitudine e trasmetterle, tramite il cosiddetto elivideo, alla sala operativa del Comando Provinciale, un radar di ultima generazione, un laser in grado di “agganciare” e monitorare target operativi per indirizzare le attività delle pattuglie a terra, un dispositivo imsi-imei catcher, tecnologia che, simulando una cella telefonica, consente il rintraccio di apparati cellulari, garantendo un fondamentale supporto nelle attività di ricerca di persone scomparse.

La recente assegnazione coincide con l’imminente pensionamento del pilota più anziano in forza alla Sezione Aerea e segna, idealmente, un passaggio di consegne tra la tradizione, evocata dal Luogotenente Cariche Speciali Albino De Leo, pioniere, tra le Fiamme Gialle, del volo in alta montagna, e il futuro, rappresentato appunto dall’ultimo elicottero assegnato al Reparto bolzanino.

Il Luogotenente De Leo, coniugato e padre di due figli, raggiunge il meritato traguardo dopo quasi otto lustri di prestigiosa carriera nel Corpo, anni in cui è stato protagonista di storici interventi, fra i quali quelli compiuti in occasione della tragedia della funivia del Cermis, del terremoto di Amatrice e delle valanghe del Senales – in cui persero la vita una donna, la sua giovane figlia e un’altra bambina – e della Val di Riva, che contò sei vittime.

Giunto alla Sezione Aerea della Guardia di finanza di Bolzano nel lontano ottobre 1990, il Luogotenente De Leo è stato testimone del susseguirsi di generazioni di elicotteri, dai pionieristici G47 al Hughes NH500, subito ribattezzato dagli aviatori delle Fiamme Gialle “ovetto”, per la caratteristica forma della cabina di pilotaggio, fino al primo bimotore, l’AB412 a bordo del quale – per oltre vent’anni, il militare si è reso protagonista di innumerevoli operazioni di salvataggio (particolarmente rischiosa quella in cui sfidò una tormenta di neve per salvare due alpinisti sulle Tre Cime di Lavaredo), ma anche di altrettante missioni di volo a supporto della componente territoriale, per la repressione dei traffici illeciti, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio demandata al Corpo.

Poche settimane fa il Luogotenente De Leo ha informato per l’ultima volta, via radio, la Sala Operativa del Comando Provinciale di essere pronto ad iniziare una nuova missione di volo: “Volpe due uno sette…pronto per il decollo!”.

Si tratta della missione con la quale il pilota più anziano ha condotto il suo fido elicottero – l’AB412 – a Pratica di Mare, presso il Centro di Aviazione della Guardia di finanza, per il suo definitivo concentramento, così da fare spazio in hangar all’ultimo arrivato.

Al Luogotenente Albino De Leo che oggi, 9 aprile 2024, raggiunti i sessant’anni, si appresta al congedo, non resta che augurare – come si conviene tra piloti – un “felice atterraggio”.