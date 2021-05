COMMISSARIATO DEL GOVERNO * SICUREZZA: « ASSEGNATA LA SCORTA AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO MAURIZIO FUGATTI » (ALLEGATO PDF)

Da lunedì 24 maggio, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, avrà assegnata una scorta.

La misura di protezione è stata proposta dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi presso il Commissariato del Governo di Trento e confermata dall’Ufficio Centrale Interforze Sicurezza del Ministero dell’Interno, che hanno valutato i potenziali rischi di esposizione del Presidente soprattutto in relazione all’escalation di insulti, minacce ed attacchi ritenuti pesanti e preoccupanti in ragione, più di ogni altro, alle molte e note problematiche inerenti la gestione dei grandi carnivori ed esternati pubblicamente anche nell’ultima manifestazione degli animalisti.

