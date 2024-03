MEDIASET – RETEQUATTRO * ” ZONA BIANCA”: « GIUSEPPE BRINDISI INTERVISTERÀ IL GENERALE ROBERTO VANNACCI, DOMENICA 3/3 »

14.20 - sabato 2 marzo 2024



(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Domani, domenica 3 marzo, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, in onda in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi intervisterà il generale Roberto Vannacci in merito al caso che lo vede protagonista: dalle affermazioni controverse alle accuse cui è chiamato a rispondere, fino al legame con la politica.

A seguire, la crisi fra Chiara Ferragni e Fedez e, insieme, un approfondimento volto a capire quali possano essere per la coppia gli scenari futuri.

Nel corso della puntata, spazio verrà dato alla richiesta di revisione del processo di Erba, di cui si è svolta a Brescia la prima udienza.

Ospiti di Giuseppe Brindisi, anche Daniele Capezzone, Pietro Senaldi, Rita Dalla Chiesa, Alba Parietti e Mirella Serri.