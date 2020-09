PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PIANO D’AZIONE VAIA: « SU “SHERWOOD” LE STRATEGIE MESSE IN CAMPO DALLA PAT PER IL RIPRISTINO DEI BOSCHI »

Piano d’azione Vaia: l’evento, gli interventi, i risultati.Su “Sherwood” le strategie messe in campo dalla Provincia per il ripristino dei boschi.

Quasi due anni fa, a fine ottobre 2018, il Trentino ha subito gravi danni dal passaggio della perturbazione nota come tempesta Vaia. Strade interrotte, torrenti esondati, smottamenti e molteplici infrastrutture civili danneggiate. Anche ai boschi sono state recate profonde ferite che hanno segnato il paesaggio di molte valli.

Tutta l’organizzazione di protezione civile, e per quanto riguarda il territorio boscato quella in particolare del Corpo forestale, hanno saputo rispondere fin da subito all’emergenza, consapevoli però che il lavoro da fare si protrarrà nel tempo e che la prevenzione diverrà cruciale per proteggere il territorio dai (sempre più probabili) fenomeni meteorologici estremi.

L’Amministrazione forestale trentina ha scelto di affidarsi a Sherwood, la più nota rivista nazionale del settore, per documentare la strategia tracciata attraverso uno specifico Piano e illustrare le attività concretamente poste in essere per garantire un tempestivo ripristino delle infrastrutture e delle aree boscate danneggiate da Vaia.

Dal “Piano d’azione” e dai successivi Report relativi al monitoraggio dello stato d’avanzamento delle iniziative da esso delineate, nonché dalla collaborazione con l’Editore è così scaturito un numero speciale, dal taglio tecnico ma i cui messaggi sono accessibili a tutti.

“Sherwood Foreste ed Alberi Oggi” nel mese di settembre ha pubblicato così come proprio supplemento un documento dal titolo: “Piano d’azione Vaia in Trentino – l’evento, gli interventi, i risultati”.

La versione PDF è liberamente scaricabile al link Forestedemaniali.provincia.tn.it . L’intenzione è di far conoscere alla popolazione trentina, ai tecnici di altre realtà, ai fruitori del territorio trentino, alle comunità locali e alle giovani generazioni cosa è stato fatto e cosa si intende ancora fare per completare il lavoro intrapreso.

Nella convinzione che le profonde ferite inferte da Vaia ai nostri boschi, con il contributo di tutti, verranno certamente sanate.