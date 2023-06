PAT * PITTORE EDILE: FAILONI, « NOVE ARTIGIANI OTTENGONO LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ NAZIONALE, UNA CRESCITA PER IL SETTORE TRENTINO »

10.44 - mercoledì 28 giugno 2023

Pittore edile, nove artigiani trentini ottengono la certificazione di qualità nazionale. Consegnato il diploma alla presenza dell’assessore Failoni: “Complimenti ai professionisti che hanno investito su sé stessi e sulla qualità del loro lavoro. Una crescita per tutto l’artigianato trentino”.

Sono nove gli artigiani trentini, provenienti da tutto il Trentino – dalla Valsugana alle Giudicarie e val di Non, compreso valle dell’Adige e Alto Garda – che hanno ottenuto l’attestato di qualità di “Pittore Edile”, in conformità alla norma UNI 11704:2018. Ieri ai professionisti, di età compresa fra i 30 e i 60 anni, è stato consegnato il diploma che certifica il superamento degli esami e la riuscita del percorso di accreditamento nazionale. Un momento, organizzato nella sala Wolf della Provincia autonoma di Trento, che ha visto la presenza dell’assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni, assieme ai rappresentanti dell’Associazione artigiani del Trentino – il vicepresidente Stefano Debortoli e il presidente della categoria pittori edili Vinicio Seregnani – e ai titolari del Colorificio Failoni di Tione di Trento, la realtà che ha promosso la partecipazione dei nove artigiani agli esami organizzati da Certiquality, nell’ambito della certificazione rivolta ai pittori edili.

Un percorso di valenza nazionale, rispetto alle iniziative di ambito provinciale come il diploma di “Maestro artigiani pittore edile del Trentino” organizzato dalla Provincia autonoma di Trento con la collaborazione di Accademia d’Impresa della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Tra i partecipanti alla consegna anche il presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder.

“Complimenti a questi nove professionisti, che hanno investito innanzitutto su sé stessi e sulla qualità del proprio lavoro, dando valore alla categoria dell’artigianato trentino e al settore dell’edilizia della nostra provincia – così l’assessore Failoni –. Come assessorato e come Giunta crediamo fortemente in tutti i percorsi volti a valorizzare l’esperienza, la competenza e la professionalità dei tanti artigiani trentini, capaci di dare un valore aggiunto importante. Con un beneficio per le imprese, la crescita occupazionale del settore e l’alto livello del servizio offerto”.

“Questi nove artigiani sono primi pittori della provincia di Trento certificati con il percorso riconosciuto dall’ente certificatore Certiquality” prende la parola Mario Failoni, co-titolare assieme al fratello Marcello dell’omonimo colorificio, un’attività che ha radici profonde nelle Giudicarie e in Trentino. Avviata dal padre Giuseppe Failoni nel 1962 a Tione di Trento, la realtà commerciale conta oggi 10 dipendenti, un volume d’affari superiore ai 5 milioni e un’attività di vendita in ambito provinciale che ha come core business la vendita di prodotti vernicianti per muro e legno e industria agli utilizzatori finali, in particolare i professionisti.

“Abbiamo dato il via a questo percorso – aggiunge Mario Failoni – per fare in modo che i pittori della nostra provincia potessero acquisire questa certificazione, importante per validare la loro professionalità, assieme ad altri riconoscimenti di ambito provinciale. L’attestato misura la loro conoscenza e competenza, a garanzia della crescita dell’impresa dell’artigiano stesso e del sistema e ovviamente della qualità offerta al cliente”.

“Un grazie anche dall’Associazione Artigiani a tutti coloro che hanno partecipato a questo percorso – così il vicepresidente Debortoli -. Una crescita importante, che va nella direzione di dare qualità al nostro lavoro. Un elemento utile per salvaguardare la professione, il mondo dell’artigianato trentino e la nostra categoria, che proprio sul valore aggiunto sta facendo un investimento rilevante”.