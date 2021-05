CISL FIT – TRENTINO * INCIDENTE FUNIVIA STRESA – MOTTARONE: « NECESSARI INVESTIMENTI URGENTI IN QUESTO SETTORE, SOPRATTUTTO NEL COMPARTO PUBBLICO »

La Cisl-Fit del Trentino esprime il suo sgomento unito al cordoglio per le vittime del tragico evento avvenuto nella giornata di ieri sulla funivia Stresa-Mottarone.

La scrivente tiene ad esprimere la propria vicinanza alle famiglie delle vittime ed anche agli addetti e lavoratori dell’impianto che dovranno convivere con questo tragico ricordo.

L’auspicio è che non si debba mai più leggere sulle cronache di eventi simili, convinti che siano necessari investimenti urgenti in questo settore, soprattutto nel comparto pubblico, visto che anche sul nostro territorio ancor oggi esistono impianti molto simili a quello in questione.

*

Massimo Mazzurana

Cisl-Fit del Trentino